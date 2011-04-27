Срочно нужны контент-менеджеры

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно требуются контент-менеджеры.

php, html, koobi, wordpress, drupal, – 100% знание

Пишите примерные расценки, контакты, с какими CMS работаете и когда сможете приступить!

13 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Контент-менеджер на удаленную работу

    $250

    Требуется контент-менеджер на удаленную работу. Работа по заявкам(5-10 в неделю). Требования: -быть всегда онлайн, -быстро реагировать на заявки, -иметь базовые знания HTML, -аккуратность и любовь к своему делу Очень желательно знакомство с modx, js

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджеры на сайт детских товаров

    ЕЩЕ ИЩЕМ!! Ищем двух контент-менеджеров на разовую удаленную работу. Задача: наполнение интернет-магазина детских товаров. Работа на каждый день кроме выходных до окончания проекта (на 2-3 недели). Оплата: поразовая 1,50 - 2 грн за товар. Описание и фото товара берется с ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется грамотный контент-менеджер

    $250

    Тематическому сайту PrimeLogist.com (в разработке) Требуется грамотный контент менеджер. Знание CMS, элементарные знания Html. Хорошее владение языком, желательно филологическое образование. Постоянный доступ в Интернет. Обучаемость, аккуратность.

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    Требуется Контент-менеджер Требуется набор содержимого сайта www.daytrack.ru Техническое задание приложено. Есть ролик для обучения ввода - в ТЗ. Цена за одну запись - до 5 руб. Предложения пишите в личку или на [email protected]

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен контент-менеджер

    $100

    Обязанности: Регистрация 3 пользователей в день ежедневно Размещение в день 2 видео и 4 фото Не менее 10 полноценных комментов в день, из них 5 новых дискуссий В выходные нужно выложить 2 видео и 3 фото при ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Контент-менеджер

    $1000

    Поддержание актуальной информации на сайтах компании, отслеживание появления товаров-новинок, написание и наполнение контентом на сайты, работа с большими объемами информации (как текстовой, так и графической), постановка задач на написание новостей и обновление новостей на сайте, ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор форума/ Контент и PR менеджер

    Информационному порталу государственного учреждения требуется на постоянную работу администратор форума. Обязанности: Поднятие форума с нуля, yстановка (+локализация), настройка phpbb, настройка, полное техническое администрирование форума, регулярные резерные копии всего в отдельное хранилище. Администратор форума должен активно заниматься продвиджением: общаться ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется помощник контент-менеджера

    $62

    Срочно требуется помощник контент-менеджера. Условия работы: Проверка размещенного контент-менеджерами на сайте товара, описания, соответствия прайсу, исправление ошибок, исправление текстов, размещение товара (если нужно). Возможность ежедневной работы минимум 4-5 часов в день в будни. Удаленная работа на ставку 500 ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модератор сайта

    Требуется модерация сайта. Система - Битрикс Порядок работы: 1. выкладка афиш изменить афишу до заданной ширины-высоты, закачать 2. выкладка фотоотчетов изменить фотографии до заданной ширины-высоты (в фотошопе, acdsee или другом редакторе фото скриптом обычно это занимает 3 минуты), закачать, создать ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад