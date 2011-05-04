Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! На постоянной основе требуются контент-менеджеры. Работа заключается в поиске информации о товарах, их характеристиках, описаниях, фото.

Товары: бытовая техника, техника для дома, садовая техника и т.д.

Список товаров выдается, от Вас требуется найти все остальное.

Знаний особых не нужно(знать только два тега: ,

).

Имеется обучающий видеоролик процесса добавления материала на сайт.

Техническое Задание:

- найти фото продукта (без водяных знаков, размером 400x400), его же уменьшить в два фото, размеры 200х200, 150х150

- технические характеристики (согласно шаблону, который я выдаю или на примере товара, который есть на сайте), четко придерживаться к шаблону

- описание (описание должно быть размером в 700-1000 знаков, уникальность не менее 70%, к некоторым товарам разрешено схожее описание), описание без грамматических ошибок

- добавить материал на сайт

Все это заполняется на сайт, через админку.

Товары заполняются по мере их поступления.

В день обычно выходит 10-20 товаров.

Желательно находится в сети с 9:00-18:00. Возможно другое время нахождения в сети по вашему усмотрению, главное оставаться на связи и не теряться

За каждый товар, согласно ТЗ оплата 13 руб.

Оплата происходит один раз в неделю (вторник-среда).

Оплата производится через WebMoney, Yandex-Деньги, карту СберБанка.

Прошу Вас оставить свои контакты для связи (предпочтительно ICQ).