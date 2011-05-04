Требуется контент-менеджер на удаленную работу. Работа по заявкам(5-10 в неделю). Требования: -быть всегда онлайн, -быстро реагировать на заявки, -иметь базовые знания HTML, -аккуратность и любовь к своему делу Очень желательно знакомство с modx, js
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! На постоянной основе требуются контент-менеджеры. Работа заключается в поиске информации о товарах, их характеристиках, описаниях, фото.
Товары: бытовая техника, техника для дома, садовая техника и т.д.
Список товаров выдается, от Вас требуется найти все остальное.
Знаний особых не нужно(знать только два тега: ,
).
Имеется обучающий видеоролик процесса добавления материала на сайт.
Техническое Задание:
- найти фото продукта (без водяных знаков, размером 400x400), его же уменьшить в два фото, размеры 200х200, 150х150
- технические характеристики (согласно шаблону, который я выдаю или на примере товара, который есть на сайте), четко придерживаться к шаблону
- описание (описание должно быть размером в 700-1000 знаков, уникальность не менее 70%, к некоторым товарам разрешено схожее описание), описание без грамматических ошибок
- добавить материал на сайт
Все это заполняется на сайт, через админку.
Товары заполняются по мере их поступления.
В день обычно выходит 10-20 товаров.
Желательно находится в сети с 9:00-18:00. Возможно другое время нахождения в сети по вашему усмотрению, главное оставаться на связи и не теряться
За каждый товар, согласно ТЗ оплата 13 руб.
Оплата происходит один раз в неделю (вторник-среда).
Оплата производится через WebMoney, Yandex-Деньги, карту СберБанка.
Прошу Вас оставить свои контакты для связи (предпочтительно ICQ).
- Похожие заказы
- $250Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день! Нужен платный постинг на женских форумах. Список форумов предоставляется. Длина постов не важна, главное – чтобы посты были осмысленные и содержали ссылку или на главную страницу блога http://mineevaelena.ru или на какой-либо пост (в ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Ищю работника для добавление информации в каталоги (240$ в месяц) я расскручиваю свой сайт www.artkaif.com и предлагаю вам регистрировать его в каталогах! так же нужно писать отзывы про сайт!!! МишаЗакрыт13 лет назад
Контент менеджер в интернет магазин sokol.ua. Тематика: фото-видео, аксессуары, карты памяти, Электронные книги, мобильные телефоныЗавершен13 лет назад
- $200
Доброго времени суток! Нам необходим человек, который будет добавлять на сайте "ручками" предложения по турам по двум странам. Необходимо искать предложения из источников, которые мы предоставим, от тур-операторов и забивать предложения в том виде, в котором сейчас ...Завершен13 лет назад
Срочно требуются контент-менеджеры. php, html, koobi, wordpress, drupal, – 100% знание Пишите примерные расценки, контакты, с какими CMS работаете и когда сможете приступить!Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Тематическому сайту PrimeLogist.com (в разработке) Требуется грамотный контент менеджер. Знание CMS, элементарные знания Html. Хорошее владение языком, желательно филологическое образование. Постоянный доступ в Интернет. Обучаемость, аккуратность.Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется Контент-менеджер Требуется набор содержимого сайта www.daytrack.ru Техническое задание приложено. Есть ролик для обучения ввода - в ТЗ. Цена за одну запись - до 5 руб. Предложения пишите в личку или на [email protected]Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Обязанности: Регистрация 3 пользователей в день ежедневно Размещение в день 2 видео и 4 фото Не менее 10 полноценных комментов в день, из них 5 новых дискуссий В выходные нужно выложить 2 видео и 3 фото при ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $1000
Поддержание актуальной информации на сайтах компании, отслеживание появления товаров-новинок, написание и наполнение контентом на сайты, работа с большими объемами информации (как текстовой, так и графической), постановка задач на написание новостей и обновление новостей на сайте, ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад