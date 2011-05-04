Требуется контент-менеджер на удаленную работу. Работа по заявкам(5-10 в неделю). Требования: -быть всегда онлайн, -быстро реагировать на заявки, -иметь базовые знания HTML, -аккуратность и любовь к своему делу Очень желательно знакомство с modx, js
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную удаленную работу требуется контент-менеджер.
Задачи:
- Обработка фото и видео материала.
- Отбор кликабельных фото и видео фрагментов.
- Обновление фото и видео контентом сайтов.
Требования:
- Обязательность, акуратность, обучаемость
- Знание Adobe Photoshop, Adobe Premiere, VirtualDub, Adobe Audition ...
- Наличие мощного компьютера.
- Наличие быстрого интернета.
- Умение работать с фтп программами
Занятость от 5 дней в неделю по 8 часов ежедневно.
Заинтересованы в долговременном сотрудничестве.
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