Требуется контент-менеджер

$1000
Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок368 просмотров
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На постоянную удаленную работу требуется контент-менеджер.

Задачи:

- Обработка фото и видео материала.

- Отбор кликабельных фото и видео фрагментов.

- Обновление фото и видео контентом сайтов.

Требования:

- Обязательность, акуратность, обучаемость

- Знание Adobe Photoshop, Adobe Premiere, VirtualDub, Adobe Audition ...

- Наличие мощного компьютера.

- Наличие быстрого интернета.

- Умение работать с фтп программами

Занятость от 5 дней в неделю по 8 часов ежедневно.

Заинтересованы в долговременном сотрудничестве.

13 лет назад
plasticmen
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
monblank
Игорь 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
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