Копирайт или рерайт по продукции

КопирайтингЗавершен31 заявка435 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен уникальный сео копирайт или рерайт на описание продукции для нового сайта. каталог продукции на этом сайте - http://www.vip-malahov.ru/goods_cat.php

13 лет назад
vip-uspex
65 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
hodun
Артур 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$2
1 день
Валерия, вы просто умничка, все сделали быстро качественно и статья просто загляденье, сам бы купил то о чем вы написали, но у меня уже есть. Жду ваших следующих работ
Прекрасный заказчик. Знает чего хочет от исполнителя. Хорошие сроки. Рекомендую++++
  • Похожие заказы

  • Статьи по 600 символов.

    Требуется около 50 статей примерно от 600 символов. Тематика грузоперевозки. Если работа понравится через пару недель закажу еще.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать активную дискуссию на форуме

    $50

    Автомобильному порталу требуются постеры – в форум. Условия просты: мы даем вам отдельную площадку (автомобильный клуб). Вы регистрируете 15-20 различных пользователей и постите на нашем форуме, ведете живые дискуссии. Всего требуется составить 300 тем (постов) ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт 5 статей

    Нужны статьи. Уникальность минимум 97%. Всего 5 статей. Ключевые слова (запросы) в каждой статей по 2 раза каждый: "запись вокала" "музыкальная студия" Запросы должны быть разбросаны по статье, а не в одном абзаце. Статьи нужны 2050-2100 знаков. Поиск с исполнителя. Цена за ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать рерайт статей

    Нужны статьи. Уникальность минимум 97%. Всего 5 статей. Ключевые слова (запросы) в каждой статей по 2 раза каждый: "аранжировка" "уроки аранжировки" Запросы должны быть разбросаны по статье, а не в одном абзаце. Статьи нужны 2050-2100 знаков. Поиск с исполнителя. Цена за статью?

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт 10 статей - Строительство

    $13

    Доброго. Требуется поиск и рерайт 10 статей на тему Строительство. Статьи объемом 1800 знаков без учета пробелов. Рерайт глубокий. Слова которые должны быть в статье окна ПВХ дизайн интерьера строительство Цена уже указана в проекте! Срок - 3 дня.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение форума. Тема - машиностроение.

    $30

    Форум тематики "машиностроение". Нужно создать около 100 тем и ответов - тематических и интересных - итого 200 постов. Таблицу учета работы и дополнительной информации прикрепляю. Предварительно нужно придумать логины и ФИО для пользователей и отправить их мне, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад