Копирайт или рерайт по продукции

Требуется около 50 статей примерно от 600 символов. Тематика грузоперевозки. Если работа понравится через пару недель закажу еще.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен уникальный сео копирайт или рерайт на описание продукции для нового сайта. каталог продукции на этом сайте - http://www.vip-malahov.ru/goods_cat.php
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