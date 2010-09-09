Нужны статьи. Уникальность минимум 97%. Всего 5 статей. Ключевые слова (запросы) в каждой статей по 2 раза каждый: "запись вокала" "музыкальная студия" Запросы должны быть разбросаны по статье, а не в одном абзаце. Статьи нужны 2050-2100 знаков. Поиск с исполнителя. Цена за ...