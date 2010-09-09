Рерайт

$50
КопирайтингЗавершен6 заявок207 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо выполнить рерайт 20 000 символов.

Срок - сегодня 22.00 по Киеву.

Исходники мои.

0.8$/1000.

Выберу 2 исполнителей по 10 000 каждому.

13 лет назад
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранные исполнители
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$8
1 день
Спасибо за второе плодотворное сотрудничество. 10 из 10!
Сотрудничество с Еленой мне нравится из-за четкости ТЗ и своевременности оплаты. Плюс с ней легко общаться, а это тоже важно.
Igorio
Игорь 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$8
1 день
В очередной раз убедилась в профессионализме Игоря. Рекомендую!
Очередное приятное сотрудничество с Еленой. Приятно работать с профессионалом. Рекомендую!
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