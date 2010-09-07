Нужны небольшие статьи для страниц сайта

Конкретнее: страницы галереи этикеток. Нужен в меру оптимизированный текст (ключи, сайт и остальные объяснения дам позже) для страниц. Объем - примерно 1-1,5 тыс. знаков, можно рерайт с самопоиском. Сроки не горят, поэтому предпочту более дешевый вариант.

Интересуют в первую очередь акулы нашего копирайтерского моря (имею в виду наш ресурс) или же авторы с приличным портфолио.

Для связи используем только форму, в личку и аську/скайп/почту просьба не писать.

Ориентировочная цена - 2-3$/1000 БП, особых шедевров не требую.