Нужны небольшие статьи для страниц сайта

КопирайтингЗакрыт36 заявок489 просмотров
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Конкретнее: страницы галереи этикеток. Нужен в меру оптимизированный текст (ключи, сайт и остальные объяснения дам позже) для страниц. Объем - примерно 1-1,5 тыс. знаков, можно рерайт с самопоиском. Сроки не горят, поэтому предпочту более дешевый вариант.

Интересуют в первую очередь акулы нашего копирайтерского моря (имею в виду наш ресурс) или же авторы с приличным портфолио.

Для связи используем только форму, в личку и аську/скайп/почту просьба не писать.

Ориентировочная цена - 2-3$/1000 БП, особых шедевров не требую.

13 лет назад
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
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