Нужны небольшие статьи для страниц сайта

Нужен копирайтер с высоким уровнем немецкого языка. Тематика авиаперелеты и авиабилеты. От вас информация: - стоимость за 1000 знаков - объем кот можете выполнять в сутки - знакомы ли с SEO-копирайтом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конкретнее: страницы галереи этикеток. Нужен в меру оптимизированный текст (ключи, сайт и остальные объяснения дам позже) для страниц. Объем - примерно 1-1,5 тыс. знаков, можно рерайт с самопоиском. Сроки не горят, поэтому предпочту более дешевый вариант.
Интересуют в первую очередь акулы нашего копирайтерского моря (имею в виду наш ресурс) или же авторы с приличным портфолио.
Для связи используем только форму, в личку и аську/скайп/почту просьба не писать.
Ориентировочная цена - 2-3$/1000 БП, особых шедевров не требую.
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