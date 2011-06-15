Nagaychuk_S

Светлана Нагайчук Nagaychuk_S

 
40 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Профессиональный копирайтер, SEO-оптимизатор

Он-лайн курсы профессионального копирайтинга и SEO-оптимизации,

работа на биржах фриланса в рунете.

Сотрудничество с редакциями всеукраинских периодических изданий:

написание статей о технологии и особенностях современного строительства.

Участие в маркетинговых конференциях,

подготовка и проведение выставок,

имиджевых акций.

Шестилетний опыт работы в корпоративных продажах -

в основном, строительная сфера. Применение современных

техник оптовых продаж, мастерства переговоров, искусства презентации.

Обучение и проведение специализированных корпоративных тренингов.

Высшее педагогическое образование

по специальности учитель биологии и практический психолог.

Написание статей
Отзывы заказчиков
SKILLPER
Максим 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
9 баллов
13 лет назад
Статьи о жизненном опыте для SKILLPER.com
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