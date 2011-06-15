Профессиональный копирайтер, SEO-оптимизатор
Он-лайн курсы профессионального копирайтинга и SEO-оптимизации,
работа на биржах фриланса в рунете.
Сотрудничество с редакциями всеукраинских периодических изданий:
написание статей о технологии и особенностях современного строительства.
Участие в маркетинговых конференциях,
подготовка и проведение выставок,
имиджевых акций.
Шестилетний опыт работы в корпоративных продажах -
в основном, строительная сфера. Применение современных
техник оптовых продаж, мастерства переговоров, искусства презентации.
Обучение и проведение специализированных корпоративных тренингов.
Высшее педагогическое образование
по специальности учитель биологии и практический психолог.
Портфолио
- Прогнозы нового строительного сезона 2009111 просмотров
- Виват!119 просмотров
- Продающая на страницу презентации товара109 просмотров
- Как подобрать цветовую гамму для web- дизайна?103 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
нет рейтинга