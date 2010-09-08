Рерайт 10 статей - Строительство

Задача – нужно написать детализированное (с учётом оптимальности алгоритмов) ТЗ сложного динамического сайта. Требования к помощнику: человек должен хорошо разбираться в веб-программировании, знать, что может быть реализовано, что нет; желательны навыки алгоритмизации. Примечание: помощников может быть ...