Рерайт форума

Есть форум стоматологической тематики, темы взяты с других сайтов, нужно сделать рерайт сообщений и названия тем на этом форуме

Рерайт должен быть качественным и что бы смысл сообщений не поменялся

Оплата WM или ЯД, от Вас хочу услышать стоимость данной работы