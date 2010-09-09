Тексты для продвижения

Есть форум стоматологической тематики, темы взяты с других сайтов, нужно сделать рерайт сообщений и названия тем на этом форуме Рерайт должен быть качественным и что бы смысл сообщений не поменялся Оплата WM или ЯД, от Вас хочу ...
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