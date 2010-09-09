Копипаст 100 статей

Текст с ключевиками прилагается, но можно найти и любой другой в сети. Объем текста можно тоже уменьшить. Рерайт для этой страницы: http://wspitaly-wheels.com.ua/wsp_italy/wsp_italy_infiniti.html. Желательно ознакомиться и с другими страницами сайта, чтобы понимать объемы и что писать.