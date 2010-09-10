Написание окружающего текста к ссылкам

Требуется написать окружающий текст для ссылок под sape.ru! Анкоры для ссылок вида #a#ссылка#/a# - уже есть. Необходимо только обрамить их окружающим текстом, дабы получилось осмысленное предложение.

Исходный вариант, список ссылок:

#a#новый парфюм#/a#

#a#новинки парфюма#/a#

#a#мужской парфюм#/a#

и т.д.

Ваша отдача - результат:

Вчера по телевизору передавали, что на прилавках #a#новый парфюм#/a# появится ближе к осени 2010.

Сегодня по ради услышал о том, как в России #a#новый парфюм#/a# продают. Цены на него не маленькие.

Купила мужу #a#мужской парфюм#/a# фирмы Рив Гош. Он просто без ума от него.

и так далее.

Длинной предложение должно быть не более 103 символов и не менее 80 приблизительно.

Кто готов взяться за работу, жду предложение и цену.