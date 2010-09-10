Написание окружающего текста к ссылкам

КопирайтингЗакрыт4 заявки204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать окружающий текст для ссылок под sape.ru! Анкоры для ссылок вида #a#ссылка#/a# - уже есть. Необходимо только обрамить их окружающим текстом, дабы получилось осмысленное предложение.

Исходный вариант, список ссылок:

#a#новый парфюм#/a#

#a#новинки парфюма#/a#

#a#мужской парфюм#/a#

и т.д.

Ваша отдача - результат:

Вчера по телевизору передавали, что на прилавках #a#новый парфюм#/a# появится ближе к осени 2010.

Сегодня по ради услышал о том, как в России #a#новый парфюм#/a# продают. Цены на него не маленькие.

Купила мужу #a#мужской парфюм#/a# фирмы Рив Гош. Он просто без ума от него.

и так далее.

Длинной предложение должно быть не более 103 символов и не менее 80 приблизительно.

Кто готов взяться за работу, жду предложение и цену.

13 лет назад
sword71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Придумать ранги для игры

    Нужно придумать 30 рангов игроков для игры. На примере эволюции или фантации Например...амеба...суперкомпьютер...высший разум и тд)

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт 5 новостей каждый день (кроме выходных)

    Доброго. Требуется ежедневно в первой половине дня выполнять рерайт 5 новостей по 2 про интернет, рекламу и т.п. 2 по строительству 1 новость про форекс В будние дни, кроме выходных. Источников в интернете море, выбираете 5 хороших новостей, на выходе получаем ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Технический анализ

    Треубется сделать небольшой технический анализ. Есть график (пример http://www.finam.ru/analysis/jcharts/default.asp?issue=39). Необходимо пояснить этот график - что происходит, что это значит, хорошо это или плохо и т.д. Буквально один два абзаца. Сколько это будет стоить.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайт и наполнение сайта

    Необходимо наполнить сайт играми для телефонов, игра добовляеться на сайт через спец форму, добавляеться картинка и файл игры, и при добавлении игры необходимо придумать или переписайть для нее описание , уникальность должна быть по каждой ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт описаний к фильмам

    $10

    Нужно делать рерайт к описаниям фильмов, все исходники я вам предоставляю. Оплачиваю через wm. Уникальность не ниже 95%. Предлагайте свои цены, отдаю предпочтение новичкам.

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копипаст 100 статей

    Требуется 100 статей на тематику техобслуживание и ремонт BMW (которые ещё не представлены на сайте www.rubmw.ru/docs/ ) К каждой статье 1 картинка, минимум на 4000 символов. Ваши цены. Сдать сегодня,приступить сразу, поэтому, возможно, задание разделю

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт текста с использованием ключевых слов.

    Текст с ключевиками прилагается, но можно найти и любой другой в сети. Объем текста можно тоже уменьшить. Рерайт для этой страницы: http://wspitaly-wheels.com.ua/wsp_italy/wsp_italy_infiniti.html. Желательно ознакомиться и с другими страницами сайта, чтобы понимать объемы и что писать.

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • SEO текст на главную

    Нужно написать SEO текст на главную страницу сайт. Тематика сайта: кино-онлайн. Уникальность: 100%. Объем: 4-6к символов. Заявки с заоблачными ценами сразу пропускаю. Ключевые слова скину исполнителю. Просмотр заявок открыт.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написания текстов СЕО под магазин. 185 тыс.симв.

    Здравствуйте! Необходимо написать СЕО описания категорий под новый интернет магазин. Тематика - аудио-видео. 185 000 символов для начала. Обязательно указывайте в заявке ссылку на Ваши работы и имейл. Без результативной практики по написанию СЕО текстов прошу не писать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад