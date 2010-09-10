Нужен покерный контент (копипаст+ррайт+перевод)

1.Перевод(и рерайт местами(файл ТЗ – перевод.docx)) покерных обзоров + программ + moneybookers + neteller + supervpn – примерно 15к символов – перевод должен быть качественный и естественно высоко уникален.

2.Написание обзоров по шаблону как в файле filltilt.docx :

Cake Poker

Big Bet poker

Poker Heaven

5bet poker

RedStart Poker

UB.com

Noxwin

Absolute Poker

OPoker

Euro Super Poker

Frog Poker

Minted Poker

William Hill Poker

888Poker ( это не pacific )

Dafa poker

Triobet

Tower Gaming

BetMost Poker

GoalWin

UniBet

Отдельный обзор :

Программа PlayerGPS.com – обзор этой программы (1500~)

Буду работать так : Вы мне несколько обзоров, я смотрю как написано и тогда оплачиваю всю сумму и жду остальную часть.

Человек должен знать тонкости покера и иметь опыт написания подобной тематики. Если мне понравиться работа – буду постоянно заказывать.