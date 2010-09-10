Нужен покерный контент (копипаст+ррайт+перевод)

Требуется Рерайтер/Копирайтер для обработки и написания текстов. Тематика - Шторы. Желательно женщина, знающая вопрос, терминологию, имеющая опыт в кройке, шитье, дизайне, тканях. Разбирающаяся в стилях штор (Классические шторы, Римские и так далее). Разбирающаяся в ламбрекенах, Бандо, Свагах ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Перевод(и рерайт местами(файл ТЗ – перевод.docx)) покерных обзоров + программ + moneybookers + neteller + supervpn – примерно 15к символов – перевод должен быть качественный и естественно высоко уникален.
2.Написание обзоров по шаблону как в файле filltilt.docx :
Cake Poker
Big Bet poker
Poker Heaven
5bet poker
RedStart Poker
Noxwin
Absolute Poker
OPoker
Euro Super Poker
Frog Poker
Minted Poker
William Hill Poker
888Poker ( это не pacific )
Dafa poker
Triobet
Tower Gaming
BetMost Poker
GoalWin
UniBet
Отдельный обзор :
Программа PlayerGPS.com – обзор этой программы (1500~)
Буду работать так : Вы мне несколько обзоров, я смотрю как написано и тогда оплачиваю всю сумму и жду остальную часть.
Человек должен знать тонкости покера и иметь опыт написания подобной тематики. Если мне понравиться работа – буду постоянно заказывать.
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