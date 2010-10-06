Рерайт/копирайт текстов. Тема шторы, дизайн штор.

Требуется Рерайтер/Копирайтер для обработки и написания текстов. Тематика - Шторы.

Желательно женщина, знающая вопрос, терминологию, имеющая опыт в кройке, шитье, дизайне, тканях.

Разбирающаяся в стилях штор (Классические шторы, Римские и так далее). Разбирающаяся в ламбрекенах, Бандо, Свагах и прочей мишуре.

Тексты должны быть полностью уникальными, легкими к восприятию, абсолютно читаемые(для людей). Написаны хорошим, грамотным рус.языком, без орфо. и синтакс.ошибок.

Объемы будут большие, если сработаемся. Цену ставьте реальную. Предложения с завышенными ценами рассматриваться не будут. Цену указывайте в $ за 1000 символов без пробелов за рерайт и копирайт отдельно.

Опыт написания подобных текстов будет плюсом, прошу ссылку на портфолио.

Возможно дальнейшее сотрудничество в качестве контент-менеджера.

Тексты будут проверяться в поисковиках по предложениям.

Что касается копирайта, из PDF и DJVU файлов я сам копировать умею, нужно написание с нуля.