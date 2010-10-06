Рерайт/копирайт текстов. Тема шторы, дизайн штор.

КопирайтингЗавершен18 заявок385 просмотров
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Требуется Рерайтер/Копирайтер для обработки и написания текстов. Тематика - Шторы.

Желательно женщина, знающая вопрос, терминологию, имеющая опыт в кройке, шитье, дизайне, тканях.

Разбирающаяся в стилях штор (Классические шторы, Римские и так далее). Разбирающаяся в ламбрекенах, Бандо, Свагах и прочей мишуре.

Тексты должны быть полностью уникальными, легкими к восприятию, абсолютно читаемые(для людей). Написаны хорошим, грамотным рус.языком, без орфо. и синтакс.ошибок.

Объемы будут большие, если сработаемся. Цену ставьте реальную. Предложения с завышенными ценами рассматриваться не будут. Цену указывайте в $ за 1000 символов без пробелов за рерайт и копирайт отдельно.

Опыт написания подобных текстов будет плюсом, прошу ссылку на портфолио.

Возможно дальнейшее сотрудничество в качестве контент-менеджера.

Тексты будут проверяться в поисковиках по предложениям.

Что касается копирайта, из PDF и DJVU файлов я сам копировать умею, нужно написание с нуля.

13 лет назад
Langly
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
inanna-p
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Доволен сотрудничеством. Получил то что хотел. Тексты полностью перерабатываются, чувствуется знание вопроса (все что касается кройки, шитья, штор и сопутствующих элементов декора - ламбрекены итд итп) Пишу отзыв не просто из приличия. На данный момент получил уже более 7 статей, это мое впечатление от выполненной работы. Будем продолжать и далее. Спасибо.
Очень позитивно, конструктивно и слажено работается с этим Заказчиком. Оплата моментальная, иногда даже вперед - не прочитав текст - доверяет способностям Исполнителя:-). Рада сотрудничеству:-)
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