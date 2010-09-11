Обзор покер-рума 888Poker

Нужен обзор рума 888Poker - это новый рум, ему примерно месяц(это не PACIFIC !!!!) Примерно 4000 знаков.

Что должно быть в обзоре :

http://www.newsaboutpoker.ru/poker-reviews/pokerstars/ - все как и здесь, кроме описания регистрации шаг за шагом.

Краткая информация, методы депозита и вывода, плюсы/минусы, подробный обзор.

Главное - это уникальность !