Обзор покер-рума 888Poker

Необходимо написать статьи и размножить их.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен обзор рума 888Poker - это новый рум, ему примерно месяц(это не PACIFIC !!!!) Примерно 4000 знаков.
Что должно быть в обзоре :
http://www.newsaboutpoker.ru/poker-reviews/pokerstars/ - все как и здесь, кроме описания регистрации шаг за шагом.
Краткая информация, методы депозита и вывода, плюсы/минусы, подробный обзор.
Главное - это уникальность !
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