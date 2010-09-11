Написать и размножить статьи

Требуется написать окружающий текст для ссылок под sape.ru! Анкоры для ссылок вида #a#ссылка#/a# - уже есть. Необходимо только обрамить их окружающим текстом, дабы получилось осмысленное предложение. Исходный вариант, список ссылок: #a#новый парфюм#/a# #a#новинки парфюма#/a# #a#мужской парфюм#/a# и т.д. Ваша отдача - ...