Публикация новостей с рерайтом

Нужно с 1-2 сайтов публиковать новости с рерайтом и картинкой. Уникальность 97% минимум. Неуникальный контент, с ошибками и т.п. не интересует, и не оплачивается.

Оплата за 1000 знаков без пробелов. Оплата раз в неделю по предоставленному отчету.

Оформление должно соответствовать дизайну сайта и вписываться в него. Никаких исходящих ссылок. Если нет картинки, то найти примерную по смыслу новости.

Примерно 2-3 новости в день.

Сайты на ДЛЕ и danneo.

Указывайте цену за 1000 знаков б/п. Не нужны предложения, типа "пишите", "с удовольствием выполню" и т.п. Нужно четко, если да, то за сколько.

Новичкам предлагать себя нет смысла!!!