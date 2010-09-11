Написание статей (долгосрочно)

Необходим человек, для написания статей на различные тематики. Сроко от получения заказа до его сдачи около суток. Статьи в основном небольшие, около 2000 знаков. Оплата в вмз из ращета 1000-1$.

Я даю тему и несколько ключевиков, вы в течении суток присылаете статью, после размещения на сайте получаете на свой счет плату. В среднем от получения заказа до начисления средств проходит около 2-3 дней. Все зависит от заказчика. Грамотность, информативность и уникальность очень важна. Если человек подойдет, будем сотрудничать не один месяц. Пишите в аську, сразу начнем работать. На данный момент есть 2 заказа, которые требуют срочного выполнения. Все статьи будут проверяться на уникальность, поэтому советую не переписывать чужие, а писать самому уникальный материал. Аська - 237343707.