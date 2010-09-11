Написание статей (долгосрочно)

Есть определенные задачи по рерайтингу новостей на 2 сайта (авто-тематика и парфюмерия). Каждая отрерайтенная новость не менее 800 символов и уникальность по Адвего более 90%. Желательная цена за каждую такую новость не более $1. Если есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим человек, для написания статей на различные тематики. Сроко от получения заказа до его сдачи около суток. Статьи в основном небольшие, около 2000 знаков. Оплата в вмз из ращета 1000-1$.
Я даю тему и несколько ключевиков, вы в течении суток присылаете статью, после размещения на сайте получаете на свой счет плату. В среднем от получения заказа до начисления средств проходит около 2-3 дней. Все зависит от заказчика. Грамотность, информативность и уникальность очень важна. Если человек подойдет, будем сотрудничать не один месяц. Пишите в аську, сразу начнем работать. На данный момент есть 2 заказа, которые требуют срочного выполнения. Все статьи будут проверяться на уникальность, поэтому советую не переписывать чужие, а писать самому уникальный материал. Аська - 237343707.
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