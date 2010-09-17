Заменить текст на главной странице сайта.

КопирайтингЗавершен16 заявок324 просмотра
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Требуется заменить текст на главной странице сайта www.fotosens.ru на текст с аналогичным или улучшенным вариантом.Смысл тот же. Размер текста тот же. Оплата - Webmoney. Предложения и варианты можно отправлять также на почту [email protected]

13 лет назад
videosens
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
beretta-m
Марина 
46 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Отличная работа, отличный текст, видно усердие в его написании, отсюда и результат. Настоятельно рекомендую как для работы с текстом. Спасибо за работу!
Очень понравилось сотрудничать с Александром. Вежливый, заинтересованный, всегда на связи. Четкие требования к тексту, реальные сроки выполнения и моментальная оплата. Рекомендую всем фрилансерам как отличного заказчика!
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