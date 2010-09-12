Приватный проект для Бурматова Юлия

$100
КопирайтингЗавершен3 заявки179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рерайт статей.

13 лет назад
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Uji
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта о путешествиях

    $1000

    Требуются копирайтеры с опытом путешествий для наполнения сайта о путешествиях и блога к нему. Задача создавать такие описания поездок которые могут послужить руководством для путешественников. Предварительно редактор проекта дает небольшое тестовое задание по результатам ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт необходим

    Оипсание истории фирм- производителей бытовой техники. Тексты есть. Порядка 10-15 т символов

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интересная статья про mindmap (карты ума)

    $10

    Нужна статья, рассказывающая что такое mindmap и как их можно применить в бизнесе. У читателя после прочтения статьи должен возникнуть интерес к технике mindmap. Требования к статье: - Статья должна быть ИНТЕРЕСНОЙ. - Уникальность по advego plagiatus ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение блога

    Требуется парикмахеры для наполнения блога профессионального портала на долгосрочной основе. Тематика портала – парикмахерское искусство, салонная индустрия. Обязательно, чтобы человек имел профессиональный опыт в парикмахерском искусстве! Нужно создавать посты на основе видео роликов (обучающего и информационного характера). ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать текст для главной страницы.

    Нужно написать SEO текст с двумя, тремя основными ключевыми словами . Тематика сайта- строительство-&gt; производственная тара. Если будет эффект-денег не пожалею. Обязательно нужны примеры работ. ICQ 237-584-677

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватный проект для Пелых В.В.

    $1500

    Написание качественных сео текстов для серии сайтов (строительство, развлечение, сантехника, туризм), подробное ТЗ составлено при обсуждении. Объем около 300 тыс знаков. Необходимо выполнить максимально качественно и в сжатые сроки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Придумать слоган + о проекте

    $15

    Слоган - максимум из 3-х слов. О проекте - абзац текста - будет размещен в футере сайта. На сайте размещаются новости и статьи женских тематик рубрики: * Красота * Мода и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Заменить текст на главной странице сайта.

    Требуется заменить текст на главной странице сайта www.fotosens.ru на текст с аналогичным или улучшенным вариантом.Смысл тот же. Размер текста тот же. Оплата - Webmoney. Предложения и варианты можно отправлять также на почту [email protected]

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен текст для плаката (креативно!)

    Здравствуйте, нужно написать текст для баннера в стиле плакатов фильма. Короче говоря как будто фильм называется например "Пикарус" и типа текст там: Скоро на ваших мониторах или экранах.. вместо даты премьеры - адрес сайта. Главное чтобы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад