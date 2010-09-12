Требуются копирайтеры с опытом путешествий для наполнения сайта о путешествиях и блога к нему. Задача создавать такие описания поездок которые могут послужить руководством для путешественников. Предварительно редактор проекта дает небольшое тестовое задание по результатам ...
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Надо сделать анкоры к запросам на сапу
100 запросов по 30 анкоров на каждый запрос
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