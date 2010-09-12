Наполнение сайта о путешествиях

Требуются копирайтеры с опытом путешествий для наполнения сайта о путешествиях и блога к нему. Задача создавать такие описания поездок которые могут послужить руководством для путешественников. Предварительно редактор проекта дает небольшое тестовое задание по результатам которого определяется квалификация автора. С хорошим народом долговременное и постоянное сотрудничество. Оплата текстов 1 дол за 1000 знаков. Желателен опыт САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ путешествий!