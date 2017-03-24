"Продающий" текст для регистратора доменов

Нужно сделать описания механизмов для мебели. Ищу 3-4 исполнителя, которые разбираются в мебели. Всего текстов около 30, но сделать надо срочно, потому буду делить задание. Размер каждого текста - минимум 100 слов, максимум - 200. Пример того, что нужно ...