Написание текстов для сайта

Задач несколько. Все касается медицинских текстов на английском, в основном по препаратам. 1. Написать на сайте комментарии (как будто от посетителей) с употреблением нужных ключевых слов. 2. Рерайтинг новых описаний препаратов. 3. Перевод и рерайтинг медицинских новостей и ...
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Требуется специалист по написанию текстов для сайта.
Тематика wi-fi оборудование, антенны, связь.
Тексты должны будут соответствовать, уже существующему, заданию по SEO оптимизации.
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