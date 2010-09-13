Нужны статьи для сайта о восстановлении данных.

Нужно сделать описания механизмов для мебели. Ищу 3-4 исполнителя, которые разбираются в мебели. Всего текстов около 30, но сделать надо срочно, потому буду делить задание. Размер каждого текста - минимум 100 слов, максимум - 200. Пример того, что нужно ...
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Необходим поиск в интернете и глубокий, качественный рерайт статей, посвящённых тематике "Восстановление данных". Статьи пойдут на наполнение сайта.
Ключевые слова и понятия:
восстановление данных,
восстановление файлов,
восстановить удаленные файлы,
восстановление жесткого диска,
восстановить файлы,
восстановление удаленных файлов,
восстановление данных с жесткого диска,
восстановление данных после форматирования,
восстановление данных с флешки,
восстановление информации с жесткого диска,
восстановление информации
Помимо указанных ключевых слов, нужны будут отрерайченные описания основных программ, используемых для восстановления данных.
Статьи нужно будет поставить на сайт и снабдить картинками.
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