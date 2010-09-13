Нужны статьи для сайта о восстановлении данных.

$100
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Необходим поиск в интернете и глубокий, качественный рерайт статей, посвящённых тематике "Восстановление данных". Статьи пойдут на наполнение сайта.

Ключевые слова и понятия:

восстановление данных,

восстановление файлов,

восстановить удаленные файлы,

восстановление жесткого диска,

восстановить файлы,

восстановление удаленных файлов,

восстановление данных с жесткого диска,

восстановление данных после форматирования,

восстановление данных с флешки,

восстановление информации с жесткого диска,

восстановление информации

Помимо указанных ключевых слов, нужны будут отрерайченные описания основных программ, используемых для восстановления данных.

Статьи нужно будет поставить на сайт и снабдить картинками.

13 лет назад
Deviant
Роман 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад