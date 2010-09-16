Нужен рерайт и написание статей на тему игры в Мафию для сайта spbmafia.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать описания механизмов для мебели.
Ищу 3-4 исполнителя, которые разбираются в мебели.
Всего текстов около 30, но сделать надо срочно, потому буду делить задание.
Размер каждого текста - минимум 100 слов, максимум - 200.
Пример того, что нужно делать:
Механизм MECLIBRO для мебельных фасадов
Механизм MECLIBRO для мебельных фасадов представляет собой образец практичности и удобства. Специально разработанный для больших шкафов и пеналов, механизм MECLIBRO обеспечивает легкий доступ ко всему содержимому. Одним легким движением Вы отодвигаете дверной механизм, который складывается «книжкой», и обеспечиваете себе свободный доступ ко всему внутреннему пространству шкафа или пенала. Использовать такой механизм можно не только для обеспечения доступа ко внутреннему пространству большого шкафа или пенала, но и в условиях, когда для открывания обычных дверей не хватает места. Механизм MECLIBRO прекрасно подходит для небольших пространств, экономит место, необходимое для открытия дверей и формирует Ваш собственный неповторимый стиль. Оригинальный дизайн механизма-гармошки и его высокая надежность обеспечивают долговечность конструкции, которая прекрасно смотрится в любом дизайне интерьера, не нарушая гармонии. Подвижные ролики механизма MECLIBRO выполнены из специального пластика, который обеспечивает плавность хода двери-гармошки и не деформируется.
оплата - вебманями. если кто-то сомневается в моей честности - могу оплачивать работу по частям.
1 wmz за 1000 символов.
большая просьба не торговаться, цена окончательная.
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