Описания механизмов для мебели

КопирайтингЗавершен2 заявки200 просмотров
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Нужно сделать описания механизмов для мебели.

Ищу 3-4 исполнителя, которые разбираются в мебели.

Всего текстов около 30, но сделать надо срочно, потому буду делить задание.

Размер каждого текста - минимум 100 слов, максимум - 200.

Пример того, что нужно делать:

Механизм MECLIBRO для мебельных фасадов

Механизм MECLIBRO для мебельных фасадов представляет собой образец практичности и удобства. Специально разработанный для больших шкафов и пеналов, механизм MECLIBRO обеспечивает легкий доступ ко всему содержимому. Одним легким движением Вы отодвигаете дверной механизм, который складывается «книжкой», и обеспечиваете себе свободный доступ ко всему внутреннему пространству шкафа или пенала. Использовать такой механизм можно не только для обеспечения доступа ко внутреннему пространству большого шкафа или пенала, но и в условиях, когда для открывания обычных дверей не хватает места. Механизм MECLIBRO прекрасно подходит для небольших пространств, экономит место, необходимое для открытия дверей и формирует Ваш собственный неповторимый стиль. Оригинальный дизайн механизма-гармошки и его высокая надежность обеспечивают долговечность конструкции, которая прекрасно смотрится в любом дизайне интерьера, не нарушая гармонии. Подвижные ролики механизма MECLIBRO выполнены из специального пластика, который обеспечивает плавность хода двери-гармошки и не деформируется.

оплата - вебманями. если кто-то сомневается в моей честности - могу оплачивать работу по частям.

1 wmz за 1000 символов.

большая просьба не торговаться, цена окончательная.

13 лет назад
DIVERSI
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
20 часов назад
Выбранный исполнитель
huchonok
Чух Таня 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
$1
2 дня
Таня - молодец. Отлично справилась с заданием, я очень довольна Буду работать и в дальнейшем
Отличный заказчик! Четкое ТЗ и быстрая оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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