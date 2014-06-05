Рерайт 10 статей (18 тысяч знаков) тема - Бизнес

Написание сео ориентированных текстов для сайта www.tekza.ru Комплексное заполнение всех производителей и их колекций. Большой заказ, примерно 500 тыс знаков. Оплата частями. Надо уложиться в сжатые сроки, т.к как пора выводить на позиции. С ув., Екатерина Цена: ...
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Доброго.
Требуется поиск и рерайт 10 статей на тему Бизнес и экономика. Статьи объемом 1800 знаков без учета пробелов.
Рерайт глубокий.
Слова которые должны быть в статье 1 раз (склонять нельзя)
банки
квартиры на сутки
телефоны
Цена уже указана в проекте!
Срок - 3 дня.
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