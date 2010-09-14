Наполнение сайтов рерайтом

$1000
КопирайтингЗакрыт29 заявок731 просмотр
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Здравствуйте.

Необходим рерайт для наполнения курортных сайтов, работы много, в основном тексты касаются отечественных оздоровительных курортов Кавказа.

Объем всего до 1 миллиона символов, сроки 1 месяц. Я заинтересован в быстром, но качественном рерайте с оптимизацией текста под некоторые поисковые запросы. Готов платить 1$ за 1000 символов рерайта без пробелов. Рассмотрю варианты рерайта командой работников.

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ICQ: (предпочтительно) № 464-466-656

13 лет назад
debav
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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