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Нужна качественная статья, без плагиата.

Тема: "Aвтoрское кoммуникативное нaмерение (интeнция) и хaрактер aудитoрии как критeрии выбoра дрaматургического мaтериала в тeaтральном иcкусстве".

Объем 10 листов.

Срок 10 дней.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
$20
10 дней
Приятно было сотрудничать. Буду обращаться.
Спасибо за заказ. Интересный проект, своевременная оплата. Все отлично.
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