Статьи по ключам, просто и без лишних слов

Задача проста, есть 46 ключей, на каждый надо статью в тему, размером 1000знаков с картинкой. Главное нормальный слог, чтобы не было кривых предложений, содержательность, то есть тчобы текст вообще имел смысл, а не набор фраз или отрерайченный кусок чужой статьи, ну и сам ключ был использован 3-5 раз, и картинка в тему взятая с гугла или ещё откуда-нибудь, только без водяных знаков.

Цена за статью 55р, не много, но и задание не расчитано на профи.

Исполнителей надо парочку хотя бы, так как сдать над овсё завтра. Оплата по факту сдачи после проверки, просьба не беспокоить желающих опробывать себя в ремесле копирайтинга.