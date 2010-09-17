Статьи по ключам, просто и без лишних слов

Подобрать материалы для сайта о сноубордах картинки к ним и разместить на сайте Нужно по 10 материалов для каждого сайта на каждый материал 2-3 картинки Оплата яндекс писать цену в предложении обязательно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача проста, есть 46 ключей, на каждый надо статью в тему, размером 1000знаков с картинкой. Главное нормальный слог, чтобы не было кривых предложений, содержательность, то есть тчобы текст вообще имел смысл, а не набор фраз или отрерайченный кусок чужой статьи, ну и сам ключ был использован 3-5 раз, и картинка в тему взятая с гугла или ещё откуда-нибудь, только без водяных знаков.
Цена за статью 55р, не много, но и задание не расчитано на профи.
Исполнителей надо парочку хотя бы, так как сдать над овсё завтра. Оплата по факту сдачи после проверки, просьба не беспокоить желающих опробывать себя в ремесле копирайтинга.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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