Статьи по ключам, просто и без лишних слов

$50
КопирайтингЗавершен17 заявок469 просмотров
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Задача проста, есть 46 ключей, на каждый надо статью в тему, размером 1000знаков с картинкой. Главное нормальный слог, чтобы не было кривых предложений, содержательность, то есть тчобы текст вообще имел смысл, а не набор фраз или отрерайченный кусок чужой статьи, ну и сам ключ был использован 3-5 раз, и картинка в тему взятая с гугла или ещё откуда-нибудь, только без водяных знаков.

Цена за статью 55р, не много, но и задание не расчитано на профи.

Исполнителей надо парочку хотя бы, так как сдать над овсё завтра. Оплата по факту сдачи после проверки, просьба не беспокоить желающих опробывать себя в ремесле копирайтинга.

13 лет назад
prokb
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов
Выбранные исполнители
Caram_el
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Nuclear_Flower
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$2
2 дня
Отличный копирайтинг, очень доволен качеством и оперативностью исполнения! +++
Евгений умеет четко объяснять все тонкости поставленной задачи. В этом плане с ним очень удобно работать.
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