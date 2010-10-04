Рерайт статей по указанным ниже тематикам для размещения на сайте: - системы и методы аутентификации в интернете и локальных сетях - проблемы аутентификации - биометрические системы идентификации - обзор решений, использующих определенные методы аутентификации/идентификации - общие темы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написание пресс-релизов по проектам.
Объем работ:
- 3-5 релизов в месяц
- пресс-релиз макс. 2000 знаков без пробелов
- продолжительность 4-6 месяцев
Язык статей: русский.
Рассмтриваются предложения с указанием стоимости за 1000 знаков без пробелов.
Дополнение от 4.10.2010:
- тематика релизов "Биометрические системы идентификации"
- средство коммунукации с исполнителем skype (обязятельное условие)
- наличие опыта написания пресс-релизов (техническая тематика)
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