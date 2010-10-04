Необходимо написание пресс-релизов

КопирайтингЗакрыт21 заявка377 просмотров
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Необходимо написание пресс-релизов по проектам.

Объем работ:

- 3-5 релизов в месяц

- пресс-релиз макс. 2000 знаков без пробелов

- продолжительность 4-6 месяцев

Язык статей: русский.

Рассмтриваются предложения с указанием стоимости за 1000 знаков без пробелов.

Дополнение от 4.10.2010:

- тематика релизов "Биометрические системы идентификации"

- средство коммунукации с исполнителем skype (обязятельное условие)

- наличие опыта написания пресс-релизов (техническая тематика)

13 лет назад
Alladdin33
Tarshis Alex 
46 летГермания
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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