Нужен каталог

КопирайтингЗакрыт5 заявок221 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен каталог услуг.

Представьте себе ситуацию, когда вам нужно придумать каталог для журнала "Все услуги", в которой войдет всё, что только можно придумать.

Приведу пример:

1. Обустройство и ремонт

1.1. Дизайн интерьеров и ландшафтов

1.2. Сантехнические работы

1.3. Отделочные работы

1.4. Установка и ремонт окон

1.5. Установка и ремонт дверей

В целом надо придумать достаточно подробный каталог всевозможных услуг (которые только могут понадобиться человеку, в том числе медицинские, образовательные и прочие), но при этом не нужно слишком подробно расписывать.

13 лет назад
The1stPresident
Марк 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
orange_dreamer
Дмитрий 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Отличный заказчик! спасибо!
  • Похожие заказы

  • Необходимо написание пресс-релизов

    Необходимо написание пресс-релизов по проектам. Объем работ: - 3-5 релизов в месяц - пресс-релиз макс. 2000 знаков без пробелов - продолжительность 4-6 месяцев Язык статей: русский. Рассмтриваются предложения с указанием стоимости за 1000 знаков без ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать seo-текст для сайта

    Добрый день. Появилась необходимость написать текст для сайта удовлетворяющий условиям необходимых для продвижения сайта. В тексте должны присутствовать слова: подоконники из камня подоконники из искусственного камня подоконники из мрамора подоконники из искусственного мрамора столешницы из камня столешницы из искусственного камня столешницы из ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Информационная поддержка сайтов

    Рерайт статей по указанным ниже тематикам для размещения на сайте: - системы и методы аутентификации в интернете и локальных сетях - проблемы аутентификации - биометрические системы идентификации - обзор решений, использующих определенные методы аутентификации/идентификации - общие темы ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать статью

    Статья должна быть логичная, уникальная, ключевые слова: Строительные материалы в Омске, Строительный рынок, металл трубы, Срубы на заказ

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайтов рерайтом

    $1000

    Здравствуйте. Необходим рерайт для наполнения курортных сайтов, работы много, в основном тексты касаются отечественных оздоровительных курортов Кавказа. Объем всего до 1 миллиона символов, сроки 1 месяц. Я заинтересован в быстром, но качественном рерайте с оптимизацией текста под ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статья

    Нужна качественная статья, без плагиата. Тема: "Aвтoрское кoммуникативное нaмерение (интeнция) и хaрактер aудитoрии как критeрии выбoра дрaматургического мaтериала в тeaтральном иcкусстве". Объем 10 листов. Срок 10 дней.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад