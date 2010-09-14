Нужен каталог услуг.

Представьте себе ситуацию, когда вам нужно придумать каталог для журнала "Все услуги", в которой войдет всё, что только можно придумать.

Приведу пример:

1. Обустройство и ремонт

1.1. Дизайн интерьеров и ландшафтов

1.2. Сантехнические работы

1.3. Отделочные работы

1.4. Установка и ремонт окон

1.5. Установка и ремонт дверей

В целом надо придумать достаточно подробный каталог всевозможных услуг (которые только могут понадобиться человеку, в том числе медицинские, образовательные и прочие), но при этом не нужно слишком подробно расписывать.