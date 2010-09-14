Необходимо написание пресс-релизов по проектам. Объем работ: - 3-5 релизов в месяц - пресс-релиз макс. 2000 знаков без пробелов - продолжительность 4-6 месяцев Язык статей: русский. Рассмтриваются предложения с указанием стоимости за 1000 знаков без ...
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Нужен каталог услуг.
Представьте себе ситуацию, когда вам нужно придумать каталог для журнала "Все услуги", в которой войдет всё, что только можно придумать.
Приведу пример:
1. Обустройство и ремонт
1.1. Дизайн интерьеров и ландшафтов
1.2. Сантехнические работы
1.3. Отделочные работы
1.4. Установка и ремонт окон
1.5. Установка и ремонт дверей
В целом надо придумать достаточно подробный каталог всевозможных услуг (которые только могут понадобиться человеку, в том числе медицинские, образовательные и прочие), но при этом не нужно слишком подробно расписывать.
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