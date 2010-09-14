Наполнение контентом сайта-визитки

Необходимо:

Этап1. наполнить контентом сайт-визитку.

5 страниц:

what_we_do

who_we_are

inovate

index

Privacy Policy & Terms of Use - можно содрать у донаров, единственное добавить:

что все ваши заказы на продвижения и рекламу, остануться анонимными и ни в каких портфолио и резюме указаны не будут (сделать на этом акцент)

Все страницы отвалидировать на предмет ошибок (пруфридинг)

Пример сайтов, которые так же могут являться донорами контента:

Примеры откуда брать контент:

http://www.zephoria.com/

http://www.dannydemichele.com/

http://www.shcl.co.uk/

http://www.ephricon.com/

http://www.yourseomanager.com.au/

Требования к контенту:

- текст должен быть на английском языке.

Этап2. проверить уже готовый сверстанный сайт на предмет ошибок и опечаток

Работа будет оплачиваться поэтапно

Сам дизайн сайта в архиве.

Готов работать по предоплате с соискателями, у которых есть положительные отзывы.