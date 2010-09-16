Написание текста для сайта-заставки

$25
КопирайтингЗавершен12 заявок283 просмотра
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Туристичесоке агенство через какое-то время собирается открыт сайт. Но уже сейчас планируется сделать заставку-заглушку, на которой заинтересованные посетители смогут оставить совй email.

Нужен текст-приветствие-извинения, размером до 800-1000 символов.

Смысл текста:

- извинится, что вместо сайта человек увидел только заглушку (его чуть-ли не силой запихали на сайт, а тут ничего нет)

- рассказать что тут будет (с долей иронии и самоирони)

- пообещать конфету (всем кто зарегистрируется до открытия будут предоставлены специальные скидки и сувенирка)

Тескт должен быть легкий, яркий, приятный. Без пафоса. Или с ироничным пафосом.

13 лет назад
wingman2006
Юрий 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
Businka76
Зоя 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Быстро, качественно, внимательно. Супер. Будем рады поработать еще.
Всегда приятно работать с порядочными, умными и профессиональными людьми. Спасибо!
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