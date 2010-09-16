Написание текста для сайта-заставки

Туристичесоке агенство через какое-то время собирается открыт сайт. Но уже сейчас планируется сделать заставку-заглушку, на которой заинтересованные посетители смогут оставить совй email.

Нужен текст-приветствие-извинения, размером до 800-1000 символов.

Смысл текста:

- извинится, что вместо сайта человек увидел только заглушку (его чуть-ли не силой запихали на сайт, а тут ничего нет)

- рассказать что тут будет (с долей иронии и самоирони)

- пообещать конфету (всем кто зарегистрируется до открытия будут предоставлены специальные скидки и сувенирка)

Тескт должен быть легкий, яркий, приятный. Без пафоса. Или с ироничным пафосом.