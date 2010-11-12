Написать 200 статей

$100
КопирайтингЗавершен2 заявки177 просмотров
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Приветствую всех

надо написать 200 статей

2 темы:

- музыка, рок, ждей рок, группы и прочее

- фото, камеры, снимки, программы для фото и прочее

срок 2 месяца

сдавать по 4-5 статей в день

13 лет назад
bartbartbart
Иван 
35 летСША
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
drnicollass32
Петров 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
60 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С Иваном было очень приятно работать. По вопросам оплаты, что многих интересует, он всегда вовремя и без задержек переводил заработанные деньги. Как и он, надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ним!
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