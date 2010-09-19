Необходим копирайт/двойной рерайт текста (en)

КопирайтингЗакрыт3 заявки285 просмотров
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Необходимо написать небольшой кусок текста на английском языке (400 -500 зн. без пробелов - 1 абзац), после написания его необходимо дважды переписать (сделать рерайт). Тематика auto insurance. Оплата - wmz. Текст необходим к вечеру 20.09.20010. Оставляйте цену за всю работу.

Рерайт текста
13 лет назад
antony_mol
Россия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
misty
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
26 отзывов
13 лет назад
$5
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