42 статьи по строительству

КопирайтингЗакрыт24 заявки422 просмотра
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1000-1500 знаков, текст разбит на 4-5 абзацев.

Уникальность 90-100%.

Оплата $42.

Срок 3 дня.

13 лет назад
Eastwest
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Богатое наполнение сайта

    $10000

    upd: Необходимое количество специалистов найдено. Спасибо. Компания Проект Сервис открывает сайт строительно-монтажной направленности. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт новостей определенной тематики

    Требуется человек для рерайта новостей о промышленном оборудовании. Приблизительно 20 статей в неделю по 2-3 тысячи знаков. Внимание: требуется именно конкретный человек, а не группа авторов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходим копирайт/двойной рерайт текста (en)

    Необходимо написать небольшой кусок текста на английском языке (400 -500 зн. без пробелов - 1 абзац), после написания его необходимо дважды переписать (сделать рерайт). Тематика auto insurance. Оплата - wmz. Текст необходим к вечеру ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать небольшой мануал

    Нужно написать небольшой манул по добавлению моделей и разделов на сайт (как надо добавлять подразделы - раззделы) Срочно! Постоянное сотрудничество!

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать 200 статей

    $100

    Приветствую всех надо написать 200 статей 2 темы: - музыка, рок, ждей рок, группы и прочее - фото, камеры, снимки, программы для фото и прочее срок 2 месяца сдавать по 4-5 статей в день

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт простого текста 350 слов

    Уважаемые коллеги, Необходимо сделать простой рерайт с сохранением общего смысла текст во вложении (отмечен красным) всего около 350 слов. желательно сделать за сегодня. В заявке прошу указать стоимость и срок работ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать статью - рерайт на укр. языке

    Нужно написать статью для сайта на украинском языке о газете «Вісті ВУЦВК», выходившей в 1921-41 годах. Поскольку материалов мало, то скорее всего все ограничится рерайтом из нескольких источников. Может страница текста и получится.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется написание обзоров

    Требуется человек для написания обзоров для ноутбуков, имеющий опыт написания подобных материалов. Для начала потребуется написать пробный обзор по заданной модели (примерный план сообщу). Объем - 3-4тыс.знаков. Рассчитываю на постоянное сотрудничество, но первоначально претендентам будет ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад