28 статей по ключевым словам, тема сантехника

upd: Необходимое количество специалистов найдено. Спасибо. Компания Проект Сервис открывает сайт строительно-монтажной направленности. ...
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2000-2500 знаков.
1$ за 1К, нужны качественные статьи.
Уникальность 90-100%.
ТЗ скину в личку.
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