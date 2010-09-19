Добавление новостей на сайт

Добрый день.

Ищу людей, которые будут заполнять сайт http://all-soundtracks.ru/ - требуется добавлять саундтреки.

Можно просто копи-пастом, можно с добавлением немного текста от себя (разбавка копи-паста оригинальным текстом).

Сложного ничего нету, а работы очень много...

Кому интересно - пишите цену за копи-паст и за копи-паст с добавлением текста от себя.

И не забывайте оставлять свои контакты!

Спасибо.

P.S. если загружать саундтреки будете на файлообменники сами, то еще будет получать постоянные доход от скачивания файлов!