Добавление новостей на сайт

Для сайта об авиации и чартерных рейсах, примеры сайтов схожей тематики jetaviation.com, www.privatejetcharter.com В имя домена может входить слово crocus, а может и не входить. Победит тот чей домен понравится :) Заявки скрыты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Ищу людей, которые будут заполнять сайт http://all-soundtracks.ru/ - требуется добавлять саундтреки.
Можно просто копи-пастом, можно с добавлением немного текста от себя (разбавка копи-паста оригинальным текстом).
Сложного ничего нету, а работы очень много...
Кому интересно - пишите цену за копи-паст и за копи-паст с добавлением текста от себя.
И не забывайте оставлять свои контакты!
Спасибо.
P.S. если загружать саундтреки будете на файлообменники сами, то еще будет получать постоянные доход от скачивания файлов!
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