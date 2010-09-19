Добавление новостей на сайт

$1000
КопирайтингЗакрыт14 заявок330 просмотров
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Добрый день.

Ищу людей, которые будут заполнять сайт http://all-soundtracks.ru/ - требуется добавлять саундтреки.

Можно просто копи-пастом, можно с добавлением немного текста от себя (разбавка копи-паста оригинальным текстом).

Сложного ничего нету, а работы очень много...

Кому интересно - пишите цену за копи-паст и за копи-паст с добавлением текста от себя.

И не забывайте оставлять свои контакты!

Спасибо.

P.S. если загружать саундтреки будете на файлообменники сами, то еще будет получать постоянные доход от скачивания файлов!

13 лет назад
klaus
Толя 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
54 отзыва(-2)
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