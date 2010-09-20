Перевод статей на английский

Наполнение базы данных по Индии, согласно струтуре документа (https://docs.google.com/document/edit?id=1ex3C67ZaPwEhhKv4MvTWjIL9-c9b9CN_7xeIidLodqA&hl=ru&authkey=CMKljb0J). Оплата: 25 USD за наполнение формальных полей по стране + 1$/1000 по копирайту описания страны
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевод на английский статей с сайта http://www.nashare.in.ua/
Перевести нужно будет только статьи в шапке и на главной сайта.
Такие термины, как "тепловой аэростат", "оболочка" и т.д. при необходимости подскажем.
От вас - стоимость перевода за тысячу символов. Ориентировочно нужно будет перевести 17 тысяч символов. Также интересуют сроки выполнения перевода.
Пожалуйста, не забывайте указывать и цены, и сроки. Можно в личку.
Просьба откликнуться киевлянам.
Оплата будет, скорее всего, наличными.
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