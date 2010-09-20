Перевод статей на английский

КопирайтингЗакрыт3 заявки248 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется перевод на английский статей с сайта http://www.nashare.in.ua/

Перевести нужно будет только статьи в шапке и на главной сайта.

Такие термины, как "тепловой аэростат", "оболочка" и т.д. при необходимости подскажем.

От вас - стоимость перевода за тысячу символов. Ориентировочно нужно будет перевести 17 тысяч символов. Также интересуют сроки выполнения перевода.

Пожалуйста, не забывайте указывать и цены, и сроки. Можно в личку.

Просьба откликнуться киевлянам.

Оплата будет, скорее всего, наличными.

13 лет назад
Hlloe
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Приватный проект для Daxaxa

    $25

    Наполнение базы данных по Индии, согласно струтуре документа (https://docs.google.com/document/edit?id=1ex3C67ZaPwEhhKv4MvTWjIL9-c9b9CN_7xeIidLodqA&amp;hl=ru&amp;authkey=CMKljb0J). Оплата: 25 USD за наполнение формальных полей по стране + 1$/1000 по копирайту описания страны

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Придумать имя домена

    $15

    Для сайта об авиации и чартерных рейсах, примеры сайтов схожей тематики jetaviation.com, www.privatejetcharter.com В имя домена может входить слово crocus, а может и не входить. Победит тот чей домен понравится :) Заявки скрыты.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Подбор названий и описаний для сайта

    Требуется создать для сайта http://vipfin.ru Название: 60 уникальных названий, длиной от 25 до 50 символов Описание: 80 уникальных описаний, длиной от 100 до 250 символов Описание краткое: 80 уникальных описаний, длиной от 100 до 150 символов

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавление новостей на сайт

    $1000

    Добрый день. Ищу людей, которые будут заполнять сайт http://all-soundtracks.ru/ - требуется добавлять саундтреки. Можно просто копи-пастом, можно с добавлением немного текста от себя (разбавка копи-паста оригинальным текстом). Сложного ничего нету, а работы очень много... Кому интересно - пишите цену ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт аренда

    Необходимо выполнить рерайт. Тематика - аренда недвижимости. Общий объем заказа 200 000 знаков бп. (100 статей по 2000 знаков бп). Работа может быть разбита между несколькими исполнителями. Указывайте цену за 10 статей и срок ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт новостей определенной тематики

    Требуется человек для рерайта новостей о промышленном оборудовании. Приблизительно 20 статей в неделю по 2-3 тысячи знаков. Внимание: требуется именно конкретный человек, а не группа авторов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходим копирайт/двойной рерайт текста (en)

    Необходимо написать небольшой кусок текста на английском языке (400 -500 зн. без пробелов - 1 абзац), после написания его необходимо дважды переписать (сделать рерайт). Тематика auto insurance. Оплата - wmz. Текст необходим к вечеру ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад