Перевод статей на английский

Требуется перевод на английский статей с сайта http://www.nashare.in.ua/

Перевести нужно будет только статьи в шапке и на главной сайта.

Такие термины, как "тепловой аэростат", "оболочка" и т.д. при необходимости подскажем.

От вас - стоимость перевода за тысячу символов. Ориентировочно нужно будет перевести 17 тысяч символов. Также интересуют сроки выполнения перевода.

Пожалуйста, не забывайте указывать и цены, и сроки. Можно в личку.

Просьба откликнуться киевлянам.

Оплата будет, скорее всего, наличными.