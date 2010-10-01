Рерайт ~4700 знаков, тематика: налоги

Требуется перевод на английский статей с сайта http://www.nashare.in.ua/ Перевести нужно будет только статьи в шапке и на главной сайта. Такие термины, как "тепловой аэростат", "оболочка" и т.д. при необходимости подскажем. От вас - стоимость перевода за тысячу ...