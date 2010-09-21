Для ИМ jewel-st.ru нужно ~100 статей по 2500-3000 знаков (строго больше 2500). По 5 уе за статью. Для каждой категории по статье. Тема определяется категорией. + рерайт всех разделов. Рерайт по 1,5 уе. за 1000 знаков. Писать нужно минимум ...