Написать научную статью!

КопирайтингЗакрыт7 заявок257 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна научная статья по бедности в России,в любом аспекте. Объем до 10 стр.

Например:

Феминизация бедности в России; Макроэкономический анализ феминизации

бедности в России; 10 Реформа: создание бедности в благополучной стране;О

богатстве и бедности в России; Социально-политический аспект бедности в

России; Малообеспеченность и бедность населения как угроза экономической

безопасности России;Проблемы измерения и динамика уровня бедности;Как

победить бедность в России? и т.д.

Данные по статьи должны быть свежими. Статья будет печататься в журнале!!!

Оригинальность строго не менее 90%.

Срок написания: 24.09.2010

Жду предложений по цене!!!!!

13 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Качественные тексты к каталогу препаратов

    $100

    Нужны качественные тексты к каталогу препаратов профессиональной косметики - индивидуальные, яркие, выразительные. Примеры работы с подобными продуктами обязательны. Оплата по договоренности. Материалы письмом.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи для ювелирного интернет магазина

    $500

    Для ИМ jewel-st.ru нужно ~100 статей по 2500-3000 знаков (строго больше 2500). По 5 уе за статью. Для каждой категории по статье. Тема определяется категорией. + рерайт всех разделов. Рерайт по 1,5 уе. за 1000 знаков. Писать нужно минимум ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт ~4700 знаков, тематика: налоги

    Добрый день. Требуется рерайт текста, тематика - налоговые вычеты. Исходники есть, размер текста: 4766 зн. б.п. Требования: уникальность и грамотное изложение. Оптимизация под ключевые слова не требуется. Указывайте, пожалуйста, цены и примерные сроки. Спасибо.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт новостей и статей компьютерной тематики

    Добрый день уважаемые копирайтеры. Нужен рерайт новостей и статей компьютерной тематики. Написано должно быть грамотно и интересно для чтения. Уникальность текста не ниже 95%. Модерация вашей работы будет очень строгая. Предупреждаю сразу, чтобы отсеять халтурщиков. Мы ищем хорошего ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ведение сайта по грузоперевозкам

    Требуется копирайтер для ведения новостного сайта, тема - грузоперевозки Объем: 30 000 знаков в день рерайта. Задачи: С определенных сайтов источников сбор новостей, их рерайт и размещение на сайте через примитивную админку. 5 дней в неделю, пн-пятница. Жду предложений.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Seo- тексты по грузоперевозкам

    Нужен копирайтер с опытом для написания текстов различной тематики. для долгосрочного сотрудничества. первое задание - seo тексты по грузоперевозкам.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод статей на английский

    Требуется перевод на английский статей с сайта http://www.nashare.in.ua/ Перевести нужно будет только статьи в шапке и на главной сайта. Такие термины, как "тепловой аэростат", "оболочка" и т.д. при необходимости подскажем. От вас - стоимость перевода за тысячу ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватный проект для Daxaxa

    $25

    Наполнение базы данных по Индии, согласно струтуре документа (https://docs.google.com/document/edit?id=1ex3C67ZaPwEhhKv4MvTWjIL9-c9b9CN_7xeIidLodqA&amp;hl=ru&amp;authkey=CMKljb0J). Оплата: 25 USD за наполнение формальных полей по стране + 1$/1000 по копирайту описания страны

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Добавление новостей на сайт

    $1000

    Добрый день. Ищу людей, которые будут заполнять сайт http://all-soundtracks.ru/ - требуется добавлять саундтреки. Можно просто копи-пастом, можно с добавлением немного текста от себя (разбавка копи-паста оригинальным текстом). Сложного ничего нету, а работы очень много... Кому интересно - пишите цену ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад