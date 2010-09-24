Написать научную статью!

Нужны качественные тексты к каталогу препаратов профессиональной косметики - индивидуальные, яркие, выразительные. Примеры работы с подобными продуктами обязательны. Оплата по договоренности. Материалы письмом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна научная статья по бедности в России,в любом аспекте. Объем до 10 стр.
Например:
Феминизация бедности в России; Макроэкономический анализ феминизации
бедности в России; 10 Реформа: создание бедности в благополучной стране;О
богатстве и бедности в России; Социально-политический аспект бедности в
России; Малообеспеченность и бедность населения как угроза экономической
безопасности России;Проблемы измерения и динамика уровня бедности;Как
победить бедность в России? и т.д.
Данные по статьи должны быть свежими. Статья будет печататься в журнале!!!
Оригинальность строго не менее 90%.
Срок написания: 24.09.2010
Жду предложений по цене!!!!!
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