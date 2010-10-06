Статьи для ювелирного интернет магазина

$500
КопирайтингЗавершен52 заявки647 просмотров
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Для ИМ jewel-st.ru

нужно ~100 статей по 2500-3000 знаков (строго больше 2500).

По 5 уе за статью.

Для каждой категории по статье. Тема определяется категорией.

+ рерайт всех разделов. Рерайт по 1,5 уе. за 1000 знаков.

Писать нужно минимум по статье в день.

Минимальный объем, который можете взять - 10 статей.

Смотрю на портфолио.

13 лет назад
gallardo-brillia
Николай Мишин 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$100
7 дней
Наталья отлично справилась, оперативно внесла правки. Рекомендую!
Приятно участвовать в серьезном проекте, когда объем работы большой, оплата труда своевременна и заказчик хорошо формулирует ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Николаем.
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