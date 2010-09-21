55 статей по теме квартиры, жилье

КопирайтингЗакрыт16 заявок276 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1000-1500 знаков, текст разбит на 4-5 абзацев.

Уникальность 90-100%.

Оплата $55.

Срок 3 дня.

13 лет назад
Eastwest
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Переписка с Яндекс

    Мне нужен разумный человек, который сможет толково и эффективно вести переписку с Яндексом и держать меня в курсе событий Оплата - ставка + бонус за выполненные проекты Работа связана с доменов.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен копирайт

    Всем привет!Ищу толкового копирайтера,тема-семена подсолничника .Объем очень небольшой..Подробнее исполнителю.Пишите реальные цены и сроки.

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать научную статью!

    Нужна научная статья по бедности в России,в любом аспекте. Объем до 10 стр. Например: Феминизация бедности в России; Макроэкономический анализ феминизации бедности в России; 10 Реформа: создание бедности в благополучной стране;О богатстве и бедности в России; Социально-политический аспект бедности ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Качественные тексты к каталогу препаратов

    $100

    Нужны качественные тексты к каталогу препаратов профессиональной косметики - индивидуальные, яркие, выразительные. Примеры работы с подобными продуктами обязательны. Оплата по договоренности. Материалы письмом.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи для ювелирного интернет магазина

    $500

    Для ИМ jewel-st.ru нужно ~100 статей по 2500-3000 знаков (строго больше 2500). По 5 уе за статью. Для каждой категории по статье. Тема определяется категорией. + рерайт всех разделов. Рерайт по 1,5 уе. за 1000 знаков. Писать нужно минимум ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт ~4700 знаков, тематика: налоги

    Добрый день. Требуется рерайт текста, тематика - налоговые вычеты. Исходники есть, размер текста: 4766 зн. б.п. Требования: уникальность и грамотное изложение. Оптимизация под ключевые слова не требуется. Указывайте, пожалуйста, цены и примерные сроки. Спасибо.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт новостей и статей компьютерной тематики

    Добрый день уважаемые копирайтеры. Нужен рерайт новостей и статей компьютерной тематики. Написано должно быть грамотно и интересно для чтения. Уникальность текста не ниже 95%. Модерация вашей работы будет очень строгая. Предупреждаю сразу, чтобы отсеять халтурщиков. Мы ищем хорошего ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ведение сайта по грузоперевозкам

    Требуется копирайтер для ведения новостного сайта, тема - грузоперевозки Объем: 30 000 знаков в день рерайта. Задачи: С определенных сайтов источников сбор новостей, их рерайт и размещение на сайте через примитивную админку. 5 дней в неделю, пн-пятница. Жду предложений.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад