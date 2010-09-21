Копирайт и рерайт статей

КопирайтингЗакрыт7 заявок575 просмотров
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Добрый день!

Креативное агенство ищет копирайтеров для долгосрочного сотрудничества для работы над сайтами.

В число наших клиентов входят поставщики безалкогольных напитков, операторы связи, поставщики тормозных систем и другие компании, так что тематика текстов абсолютно разнообразна.

Если Вас заинтересовало моё предложение, то прошу сообщить Ваши расценки на следующие позиции:

- копирайт и рерайт текстов

- написание рекламных статей

- коммерческих предложений

- SEO текстов.

Также прошу указать Ваши "сильные" тематики и ссылки на портфолио.

Спасибо!

13 лет назад
makscolt
Максим 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
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