Копирайт и рерайт статей

Добрый день!

Креативное агенство ищет копирайтеров для долгосрочного сотрудничества для работы над сайтами.

В число наших клиентов входят поставщики безалкогольных напитков, операторы связи, поставщики тормозных систем и другие компании, так что тематика текстов абсолютно разнообразна.

Если Вас заинтересовало моё предложение, то прошу сообщить Ваши расценки на следующие позиции:

- копирайт и рерайт текстов

- написание рекламных статей

- коммерческих предложений

- SEO текстов.

Также прошу указать Ваши "сильные" тематики и ссылки на портфолио.

Спасибо!