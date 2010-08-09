perspektiva

Юля perspektiva

 
38 летРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$9
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Курлат Наталья (Lettre)
Очень бы хотелось сотрудничать с Юлией и в дальнейшем! Задание сформулировано четко, сомнений в оплате не возникает никаких, заказчик приятен в общении и быстро платит. В общем, +10.
Наталья в кратчайшие сроки написала отличную статью. Продолжаем сотрудничество.
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denakademik
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
3 статьи
Юля прекрасный заказчик, всегда на связи и оплатила все вовремя, надеюсь еще будет возможность с ней поработать!
Денис, спасибо за качественный и грамотный текст. Бужу обращаться к Вам регулярно. Настоятельно рекомендую Дениса как хорошего работника и приятного человека.
Ответный отзыв