Genan

Геннадий Аникеев Genan

 
63 годаРоссия/Буденновск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Шаблон партнёрского магазина

    $20

    Залить шаблон партнёрского магазина на мой сайт ( пустой) и установить. Сделать СЕО оптимизацию магазина: отредактировать шаблон, описание, отзывы и т.д (всё что разрешает сделать партнёр сообщу дополнительно) В магазин ВСЕГО 20 ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад