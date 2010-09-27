Сайт молодой, Яндексом еще не про индексирован, только Гуглом. Думаю для начала прогнать его по соц закладкам. В дальнейшем будет продолжение сотрудничества. Сайт http://rakynet.ru
Поисковые системы (SEO)8 заявок
Закрыт
13 лет назад
Сайт молодой, Яндексом еще не про индексирован, только Гуглом. Думаю для начала прогнать его по соц закладкам. В дальнейшем будет продолжение сотрудничества. Сайт http://rakynet.ru
Залить шаблон партнёрского магазина на мой сайт ( пустой) и установить. Сделать СЕО оптимизацию магазина: отредактировать шаблон, описание, отзывы и т.д (всё что разрешает сделать партнёр сообщу дополнительно) В магазин ВСЕГО 20 ...