vasospb

Василий vasospb

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание сайта

    1.       Презентационный видеоролик 2.       Фото + краткое описание девайса (всего порядка 15 – 20 устройств) (в последующем возможно потребуется добавление устройств в корзину) 3.       Прайс лист, 4.       Скачивание прайса и ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция с amoCRm

    Сущствует приложение написанное на PHP Yii Framework которое на данные момент выполняет следующие функции: 1. Логиниться в амоСРМ 2. Загружает подготовленный JSON файл который выполняет определенные действия в CRM и возвращает результат 3. Осуществляет импорт данных из csv ...

    PHPYiiamoCRM
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Настройка сайта на Prestashop

    Есть сайт поднятый на Prestashop на коммерческом шаблоне . Адрес сайта: http://bimbishop.ru Необходимо: - Настройка шаблона по предоставленным макетам. - Дизайн не меняеться. Возможно небольшие корректировки верстки. На первом этапе не требуеться настройка интернет магазино. Только витрина без корзины, ...

    Prestashop
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP программист

    $1000

    Есть сайт запущенный на скрипте: "9gag clone script" Требуется опытный PHP програмист с опытом работы на этом скрипте или способный быстро в нем разобраться. На первом этапе требуется навесить на движок разработанный дизайн. На втором этапе потребуються серьезные ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заполнить сайт

    Приветствую, ищу человека понимающего в тематике БАД для неторопливого заполнения сайта информацией. - Каталог продуктов с картинками + HTML По шаблону - Рерайт статей

    HTML
    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Простенький интернет-магазин

    $100

    Требуеться доработать простенький интернет магазин. Запущен на joomla, virtualmart установлен, но не запущен. Сам сайт: lyapko-applicator.ru Ищутся партнеры для долгосрочного сотрудничества. В планах создание нескольких порталов.

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
vladislav-kpi
Владислав 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$55
9 баллов
10 лет назад
Простенький интернет-магазин
Был интересный проект.
Не доволен сроком выполнения заказа. Изначально дизайн делался сразу в шаблон, без psd и верстки, требовалось приличное количество доработок по готовому дизайну. Исполнитель вежливый и доброжелательный к замечанием относился с пониманием, но дороботки осуществлялись не оперативно, из-за чего проект сильно растянулся по времению Тем не менее, рекомендую фрилансера для небольших задач, где заказчик может составить четкое и структурированное ТЗ.
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Fremdtext
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Статья на главную страницу
Василий, с радостью продолжу :)
Первая статья был полный бред. Приняла на исправление без проблем, после исправления статья более менее. Посмотреть можно на сайте: http://lyapko-applicator.ru
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muravei11
Марина 
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Заполнить сайт
Хороший заказчик, доброжелательное отношение, помощь в некоторых вопросах.Оплата своевременная.
Ответственный и исполнительный фрилансер. Работы выполняет оперативно. Все замечания исправляет быстро. Рекомендую для рерайта.
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alla2300
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Заполнить сайт
Долгое время сотрудничали, много было разных проектов. Приятный человек с ответственным подходом.
Отличный исполнитель. Самостоятельно добавляла статьи через админку сайта.
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