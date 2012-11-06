1. Презентационный видеоролик 2. Фото + краткое описание девайса (всего порядка 15 – 20 устройств) (в последующем возможно потребуется добавление устройств в корзину) 3. Прайс лист, 4. Скачивание прайса и ...
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт3 года назад
Сущствует приложение написанное на PHP Yii Framework которое на данные момент выполняет следующие функции: 1. Логиниться в амоСРМ 2. Загружает подготовленный JSON файл который выполняет определенные действия в CRM и возвращает результат 3. Осуществляет импорт данных из csv ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Всего 400 размещений. Площадки предоставляю, но хотелось бы что бы исполнитель сам предложил. будет 2 разных обьявленияНаполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт поднятый на Prestashop на коммерческом шаблоне . Адрес сайта: http://bimbishop.ru Необходимо: - Настройка шаблона по предоставленным макетам. - Дизайн не меняеться. Возможно небольшие корректировки верстки. На первом этапе не требуеться настройка интернет магазино. Только витрина без корзины, ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать несколько страниц и прикрутить их к WordPress. Дизайна в виде PSD файлов предоставляется.Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Есть сайт запущенный на скрипте: "9gag clone script" Требуется опытный PHP програмист с опытом работы на этом скрипте или способный быстро в нем разобраться. На первом этапе требуется навесить на движок разработанный дизайн. На втором этапе потребуються серьезные ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Приветствую, ищу человека понимающего в тематике БАД для неторопливого заполнения сайта информацией. - Каталог продуктов с картинками + HTML По шаблону - Рерайт статейНаполнение сайтов2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Для сайта argolands.ru необходимо разработать шапку. Логотип приатачен.Векторный вариант также есть.Баннеры15 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим дизайн для сайта под Joomla. На выходе должен быть готовый Joomla шаблон который я самостоятельно смогу применить.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача, требуется настроить проект на salesforce.com Потребуется изменение воркфлоу и возможно дополнительная кастомизация. Опыт работы с платформой salesforce приветствуетсяВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходим рерайт для заполнения интернет магазина по продукции для здоровья. Список статей которые нужно порерайтить предоставлю.Копирайтинг44 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для ресурса: lyapko-applicator.ru Требуется написать грамотную seo статью на главную страницу в районе 2000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Требуеться доработать простенький интернет магазин. Запущен на joomla, virtualmart установлен, но не запущен. Сам сайт: lyapko-applicator.ru Ищутся партнеры для долгосрочного сотрудничества. В планах создание нескольких порталов.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад