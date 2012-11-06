Не доволен сроком выполнения заказа. Изначально дизайн делался сразу в шаблон, без psd и верстки, требовалось приличное количество доработок по готовому дизайну. Исполнитель вежливый и доброжелательный к замечанием относился с пониманием, но дороботки осуществлялись не оперативно, из-за чего проект сильно растянулся по времению Тем не менее, рекомендую фрилансера для небольших задач, где заказчик может составить четкое и структурированное ТЗ.