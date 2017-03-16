Интеграция с amoCRm

Веб-программированиеЗавершен2 заявки130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сущствует приложение написанное на PHP Yii Framework которое на данные момент выполняет следующие функции:

1. Логиниться в амоСРМ

2. Загружает подготовленный JSON файл который выполняет определенные действия в CRM и возвращает результат

3. Осуществляет импорт данных из csv файла по уникальному ключу. При нахождении ключа, обновляет данные по другим полям, при ненахождении данных по этому ключу, создает обьект в CRM.

Информация по API:

https://developers.amocrm.ru/rest_api/

Задача

- Развивать и поддерживать приложение.

- На данный момент не работает импорт больших файлов, необходимо оптимизация

- дальнейшее развитие процедуры импорта и другие интеграционные задачи.

- Возможно можно делать это не через отдельный сервис, а через виджеты. Нужно разбираться. Разработчики API готовы оказывать поддержку

Интересует постоянное долгострочное сотрудничество.

7 лет назад
vasospb
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Iphpdevelop
Артем 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов
7 лет назад
$40
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Доработка функционала Prestashop

    $45

    Требуется выполнить расширение функционала магазина: Адрес: [url=http://fashingreatness.ru/store]http://fashingreatness.ru/store[/url] Сейчас на сайте категории носят названия бренд 1, бренд 2 и тд... но это категории... Будут другие названия или эти удалены.. т.е. категории мы понимаем как категории... Бренды должны отображать ...

    Prestashop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Простая игра на HTML

    Здравствуйте. Для сайта нужно сделать мини игру без использования флэша. Игра должна работать не только в основных браузерах, но и в мобильных. Принцип простой, есть лабиринт в котором разбросаны запчасти, надо их все найти на ...

    HTML
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта.

    $30

    Надо изменить корзину, добавить баннер с предложением перезвонить,  и исправить несколько ошибок. Корзина по типу этого сайта http://supergreen.ru/ .  3 этапа(корзина,доставка и оплата,подтверждение) , предложение добавить товара до  бесплатной доставки, заказ без регистрации(ФИО,телефон,email) и т.д. +  кроме корзины добавить ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP подправить регулярку

    Здравствуйте! Есть регулярка, которая заменяет в тексте: [code]$str = preg_replace('//Uim', "\" /&gt;", $str);[/code] Но она вырезает лишнее в некоторых случаях, например: [code] [/code] Нужно подправить регулярку.  Дать ей понять, что нельзя вырезать кусок текста, если внутри встечается закрытие тега ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP регулярка

    Нужно из тела страницы html удалить все что находится внутри тега  ... оставив не тронутым каркас. Простая регулярка не подойдет, так как внутри  ... окажутся другие ... то простая регулярка обрежет от   ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести поправки в магазин на Opencart

    Необходимо внести несколько поправок на сайт интернет-магазина:  1) Перенести форму поиска  2) Сделать форму поиска рабочей  3) Сделать отображение цены в админ-панели  4) Добавить одну ссылку в шаблоне на статическую страницу  5) Подправить текста в шаблоне.

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад