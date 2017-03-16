Интеграция с amoCRm

Требуется выполнить расширение функционала магазина: Адрес: [url=http://fashingreatness.ru/store]http://fashingreatness.ru/store[/url] Сейчас на сайте категории носят названия бренд 1, бренд 2 и тд... но это категории... Будут другие названия или эти удалены.. т.е. категории мы понимаем как категории... Бренды должны отображать ...
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Сущствует приложение написанное на PHP Yii Framework которое на данные момент выполняет следующие функции:
1. Логиниться в амоСРМ
2. Загружает подготовленный JSON файл который выполняет определенные действия в CRM и возвращает результат
3. Осуществляет импорт данных из csv файла по уникальному ключу. При нахождении ключа, обновляет данные по другим полям, при ненахождении данных по этому ключу, создает обьект в CRM.
Информация по API:
https://developers.amocrm.ru/rest_api/
Задача
- Развивать и поддерживать приложение.
- На данный момент не работает импорт больших файлов, необходимо оптимизация
- дальнейшее развитие процедуры импорта и другие интеграционные задачи.
- Возможно можно делать это не через отдельный сервис, а через виджеты. Нужно разбираться. Разработчики API готовы оказывать поддержку
Интересует постоянное долгострочное сотрудничество.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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