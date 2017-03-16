Интеграция с amoCRm

Сущствует приложение написанное на PHP Yii Framework которое на данные момент выполняет следующие функции:

1. Логиниться в амоСРМ

2. Загружает подготовленный JSON файл который выполняет определенные действия в CRM и возвращает результат

3. Осуществляет импорт данных из csv файла по уникальному ключу. При нахождении ключа, обновляет данные по другим полям, при ненахождении данных по этому ключу, создает обьект в CRM.

Информация по API:

https://developers.amocrm.ru/rest_api/

Задача

- Развивать и поддерживать приложение.

- На данный момент не работает импорт больших файлов, необходимо оптимизация

- дальнейшее развитие процедуры импорта и другие интеграционные задачи.

- Возможно можно делать это не через отдельный сервис, а через виджеты. Нужно разбираться. Разработчики API готовы оказывать поддержку

Интересует постоянное долгострочное сотрудничество.